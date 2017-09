Kolumbia ründeässa imeline hoog: 12 lööki raamidesse ning 11 väravat

AS Monaco jalgpallimeeskonna kolumbialasest ründeäss Radamel Falcao on tänavu imelises hoos. Prantsusmaa kõrgliigas on mees 7 kohtumisega löönud juba 11 väravat.

Viimati alistas Monaco 4:0 Lille'i. Falcao lõi võidumängus 2 väravat, kolumbialane oli täpne matši 48. ja 73. minutil. Eelnevalt olid väravani jõudnud Stevan Jovetic ja Rachid Ghezzal.

Falcao tõusis oma kahe tabamuse järel esimeseks mängijaks, kes sel hooajal mõnes Euroopa Top 5 liigas 10 väravani jõudnud. Falcao 11 tabamust on veelgi hämmastavamad, kuna ta on raamide vahele saatnud selle aja jooksul 12 lööki ehk vastaste puurilukud on suutnud tõrjuda ainult ühe tema pealelöögi.

Prantsusmaa kõrgliigas hoiab Monaco nüüd 18 punktiga 2. kohta. Liidrikohal oleval PSG tiimil on punkte koos sama palju, kuid neil on üks matš vähem peetud.

11 - @FALCAO🇨🇴 is the first player to reach 10 goals in Europe’s Top 5 leagues: 11 goals, 12 shots on target. Roar. pic.twitter.com/QOBEy5vIzC — OptaJavier (@OptaJavier) September 22, 2017