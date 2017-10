Klopp vihjas, et Coutinho võib jaanuaris klubist lahkuda

Hispaania meedia andmetel on Liverpooli jalgpalliklubi otsustanud oma tähtmängija Philippe Coutinho jaanuaris FC Barcelonasse müüa.



Kataloonia gigant tegi juba suvel Neymari PSG-sse müümise järel suuri jõupingutusi, et Coutinho oma meeskonda tuua, kuid Liverpool lükkas mitu pakkumist tagasi.

Nüüd väidab Hispaania ajaleht Mundo Deportivo, et Barcelona skaudid olid pühapäeval Wembley staadionil brasiillase esitust jälgimas. Liverpool kaotas eile teatavasti Tottenhamile 1:4.

Mundo Deportivo sai lühikommentaari ka Klopilt, kes Coutinho müüki ei välistanud ega eitanud ka võimaliku eelkokkuleppe olemasolu.

"Ma ei tea. Aeg näitab," sõnas Liverpooli boss. "Me ei räägi sellistest asjadest. Kujutate te ette, et ma ütleksin: "Jah, meil on Barcelonaga kokkulepe"? Hetkel on seis selline, et keegi ei mõtle sellele ega arutle selle üle. Miks me peaks?"