Klopp selgitas, miks ta peab Rahvuste liigat mõttetuks

Sakslane leiab, et kuna tippjalgpallurite mängugraafik on juba niigi liiga tihe, ei ole täiendava võistlussarja lisandumine hea mõte.

"Kas te soovite vaadata ooperit igal õhtul või korra kahe kuu tagant? Mulle meeldivad suurturniirid, kuid need peavad toimuva teatud aja tagant. Kaasaegses jalgpallis ei ole Rahvuste liiga jaoks kohta," sõnas Klopp homse Liverpooli ja Huddersfield Towni mängu eelsel pressikonverentsil.

"Anthony Joshua matše võiks ju vaadata iga kahe päeva tagant, aga see on võimatu. Kõigil teistel spordialadel on puhkepaus. Mingil hetkel peab hakkama mõtlema ka jalgpallurite peale ja veenduma, et neile on loodud võimalus normaalselt mängimiseks," selgitas Klopp, miks ta ei toeta, et lisaks MMile ja EMile peetakse nüüd ka Rahvuste liigat.