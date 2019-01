Klopp põnevusmängu eel: meie juhime, kuid Manchester Cityl on maailma parim meeskond

"Meie vastas on tõeliselt märkimisväärne meeskond, millel on väljapaistev peatreener. Peame valmistuma parimal võimalikul moel - olema julged, täis iha ja viha. Kuigi meie juhime, on Manchester City minu jaoks endiselt maailma parim klubi," kiitis Liverpooli peatreener Jürgen Klopp mängueelsel pressikonverentsil Cityt.

"See on 100% minu arvamus ja tugineb sellel, kuidas nad mängivad, millised on nende võimed, mida nad on saavutanud jne," selgitas sakslane oma seisukohta.

Klopp lisas: "Valmistume selleks mänguks nagu igaks teiseks kohtumiseks. Aga mõistagi on sellel suur kaal. Veel paar nädalat tagasi kaotasime neile punktiga ning homse kaotuse järel väheneks meie edu neljapunktiliseks."