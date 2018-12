Klavani kunagine hirm avaldas pentsiku tõe: kui mängisin Bundesligas, petsin naise abiga treenereid!

Suure ja võimsa kehaga Kiessling oli tuntud Bundesliga kaitsjate hirmuna: ka omal ajal Augsburgis mänginud Ragnar Klavan on tunnistanud, et kõige keerulisemad olid kemplused just Kiesslingiga, mitte näiteks Robert Lewandowski või Mario Gomezega.

Praeguseks on Kiessling küll vaid 34-aastane, kuid töötab Leverkuseni klubis spordidirektori abina.

Sport Bildiga rääkides tunnistas sakslane, et ta võlgneb osa oma saavutustest abikaasale Norinale. "Ma ei ole mitte kunagi hooaja ettevalmistuse ajal teinud 100 protsenti harjutusi, mis mulle ette on kirjutatud. Saime pulsikella, mis salvestab kõik meie jooksmaskäigud - kuna mu naine on väga sportlik, pani ta selle endale peale ning pettis kõik ära," avaldas ründaja.

"Ta tegi seda nii hästi, et keegi ei saanud midagi aru!"