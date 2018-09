Klavani koduklubi peatreener kohtumisest Milaniga: nende vastu mängimine peab olema motiveeriv, mitte hirmutav

Cagliari alustas uut Serie A hooaega kaotuse ja viigiga, kuid viimases voorus saadi võõrsil raske 1:0 võit Atalanta üle.

"Tuleme selle mängu (Atalanta kohtumine -toim) pealt hea enesetundega, aga vahepeal oli koondisepaus, mis tõstatab alati küsimusi vormi osas," sõnas Cagliari peatreener Rolando Maran mängu eel. "Milan on heas vormis ja teame, et nad võivad meile suuri probeeme tekitada, kui me ei lähe nende vastu õige suhtumisega."

"Milani vastu mängimine peab olema motiveeriv, mitte hirmutav," lisas Maran.

Ragnar Klavan peaks kõigi eelduste kohaselt kuuluma Cagliari põhikoosseisu. Kohtumine Cagliaris algab täna õhtul kell 21.30.