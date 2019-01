Klavani klubikaaslane on lähedal liitumisele Londoni Chelseaga

Sky Sportsi andmetel on Fabregas liitumas Prantsusmaa kõrgliiga klubi AS Monacoga ning Monaco peatreener Thierry Henry on kinnitanud, et on olnud hispaanlasega pidevas suhtluses. Chelsea ei taha aga üleminekut enne lõplikult vormistada, kui Fabregasele pole leitud ametlik asendus.

Chelsea peamisteks sihtmärkideks on Cagliaris palliv 21-aastane Nicolo Barella ning Peterburi Zeniidi poolkaitsja Leandro Paredes. Klubi loodab vähemalt ühe mängijaga neist lepingu ära teha enne nädala lõppu.

Barellast on saanud Cagliari meeskonna üks põhimängijaid ja ta on käimasoleval hooajal Serie A-s väljakule jooksnud juba 18 kohtumises ning löönud ka ühe värava. 21-aastase Barella vastu tunnevad Itaalia meedia väitel huvi veel Londoni Arsenal, Milano Inter ja Napoli. Barella praegune leping Cagliariga kehtib aastani 2022 ning klubi soovib saada tema eest vähemalt 50 miljonit eurot.