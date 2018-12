Klavan mängust Napoliga: võime endi üle uhked olla, näitasime suurepärast meeskonnavaimu ja võitlesime iga palli eest

Ragnar Klavan tegi kaasa kogu kohtumise ning on pärast paarikuist vigastuspausi saamas tagasi heasse füüsilisse vormi. "Isiklikus plaanis mõtlen arenemise peale, kuid kõige tähtsam on anda kõik meeskonna ja fännide eest," vahendas Cagliari Calcio Klavani sõnu.

"Täpselt nagu nädal tagasi AS Roma vastu, lõid ka täna fännid suurepärase atmosfääri. Kui teeme väljakul kõik, mis võimalik, siis toetajad hindavad seda ja annavad oma poolehoiuga meile kõik tagasi."

"Võime endi üle uhked olla," sõnas Klavan kohtumise kohta. "Napoli on tugev meeskond, aga me suutsime kohtumise nende jaoks keeruliseks teha ja võime seega uhked olla. Tõsi, Napolil oli rohkem väravavõimalusi, kuid ka meil olid omad variandid ründamiseks. Näitasime suurepärast meeskonna vaimu ja võitlesime iga palli eest. See ongi Cagliari. On valus kaotada viimase minuti väravast, kuid see on osa jalgpallist."

Cagliarit ootab ees tihe mängude graafik, kui järgmise 10 päeva jooksul peetakse kolm Serie A kohtumist. 22. detsembril minnakse vastamisi tugeva Roma Lazioga.