Klavan: klubivahetus oli puhtalt minu otsus, Liverpool tahtis minu jätkamist

“Kindlasti olen Liverpoolis näidatu üle uhke. Minu lahkumine ei olnud klubi poolt tehtud otsus. Kui mina oleksin selle pakkumise tagasi lükanud, siis ei oleks midagi juhtunud,“ rääkis keskkaitsja.

Klavani sõnul tuli Cagliari pakkumine talle üsna ootamatult. Täpselt samamoodi nagu avalikkuselegi. “Võib öelda, et olin teistest päeva võrra ees. Sel suvel ütlesin paljudele klubidele ära. See pakkumine tundus aga õige asi,“ sõnas ta Cagliari pakkumise kohta. “Üleminek sai viimastel minutitel nibin-nabin tehtud (Itaalia kõrgliigas läks üleminekuaken kinni reedel).“

Klavani sõnul oli üleminekul mitu põhjust. Üheks oli kindlasti mänguaeg, kuid oma osa oli ka soojal kliimal ja võimalusel mängida järgmises tippliigas.

“Saab Itaalia keelt õppida. Uuringud on näidanud, et erinevaid keeli osates on väiksem tõenäosus hiljem Alzheimerit või dementsust põdeda,“ sõnas ta lõbusalt ja jätkas sama hooga. “Eks hea toit ja punane vein mängivad ka rolli.“

Asjast tõsisemalt rääkides tunnistas keskkaitsja, et tegelikkuses oligi Cagliari ainuke klubi, kellega ta tõsiselt läbirääkimisi pidas.

“Pakkumisi oli mitmeid, kuid see oli ainuke klubi, millega tõsiselt asju ajasin,“ rääkis ta. “Cagliari puudutas kõiki nüansse, mis olid minu jaoks olulised. Esiteks on tegemist tippliigaga, kus ma ei ole varasemalt mänginud. Lepingu pikkus oli minusuguse jalgpallipensionäri jaoks sobiv (Klavan sõlmis klubiga 2+1 aasta pikkuse lepingu). Elukoht ei ole ka ju kõige hullem. Lisaks on jalgpallurile oluline võimalikult palju mängida ja siin peaks see võimalus mul avanema. Kokkuvõttes tundus kogu kompott õige.“