Klavan alustab ilmselt ka homme Cagliari algkoosseisus

Kuna eelmisel nädalal AC Milani vastu tegi eestlane igati soliidse esituse ja aitas koduklubi 1:1 viigini, on üsna kindel, et Klavan pääseb Cagliari algrivistusse ka homseks võõrsilmänguks Parma vastu. See kohtumine algab laupäeval kell 16.00.

Cagliari jagab Serie A-s nelja vooru järel 9 punktiga 9.-12. kohta, kusjuures koos Klavaniga pole meeskond veel kordagi kaotanud. Samal pulgal ehk 9 punkti peal on ka Meistrite liigas mängiv AS Roma, teine mullune esinelikumeeskond Inter on aga alles 15. positsioonil.

Cagliari koosseis homseks mänguks: