Khedira tervitas Juventusega liituvat Ronaldot: see on meie jaoks väga eriline päev!

Täna sai ametlikult selgeks, et 33-aastane Ronaldo kolib 105 miljoni euro eest Realist Juventusse. Portugali täht sõlmib Itaalia meistermeeskonnaga nelja aasta pikkuse lepingu.

“Benvenuto (Tere tulemast) Torinosse, Cristiano!” kirjutas Khedira Twitteris. “Me veetsime Madridis koos suurepärased aastad, ma ei jõua ära oodata, mil saan taas koos sinuga tööle asuda! Täna on Juventuse jaoks väga eriline päev!”

Benvenuto a Torino, Cristiano 🏴🏳 We had a great time together in Madrid, I can‘t wait to get back to work with you! Today is a special day for @juventusfc! 💪🏽 #FinoAllaFine #ForzaJuve #SK6 @cristiano pic.twitter.com/iU4ULPeHmg