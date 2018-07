Kes täidab Madridi Realis Cristiano Ronaldost jääva suure tühimiku?

Praeguse seisuga on jalgpallimaailm veendunud, et 33-aastane viiekordne maailma parim jalgpallur Cristiano Ronaldo vahetab klubi ja liigub Madridi Reali ridadest Torino Juventusesse.

Kui ametlikku kinnitust veel ei ole, siis nii Hispaania, Itaalia kui ka Portugali meedias kirjutatakse üsna kindlalt, et klubivahetus on aset leidmas. Nii käib juba Realis usutavasti ka kibe töö Ronaldole asendaja leidmiseks.

Sportsmail vaatas üle võimalikud alternatiivid, kes võiksid Realis Ronaldot asendada.

Kaheks eelistatud kandidaadiks on Reali jaoks PSG ründetähed Neymar ja Kylian Mbappe. 26-aastast Neymari on nüüdseks Realiga seostatud juba aasta aega ning tundub aina tõenäolisem, et Real teeb mehe eest ka pakkumise.

19-aastast Mbappet jahtis Real eelmisel suvel, kuid lõpuks liitus ta AS Monacost laenulepingu alusel PSG-ga. Sellest suvest saab temast juba täieõiguslik PSG mängumees. Tema hankimine võib Reali jaoks kujuneda aga keeruliseks.