Kes on see Madridi Reali algkoosseisu kerkinud 18-aastane marokolane?

Madridi Reali jalgpalliklubi esindustiimis tegi pühapäeva õhtul debüüdi 18-aastane paremkaitsja Achraf Hakimi. Kohtumise järel hakati koheselt uurima, kes nimetatud noormees on.

Real vajas mänguks Espanyoliga noormehe teeneid, kuna klubi tavapärane paremkaitsja Dani Carvajal on südameprobleemide tõttu mõneks ajaks palliplatsilt eemal. Paremkaitsja positsioon ei ole Realis just ülemäära tihedalt mehitatud. Eelmisel hooajal Carvajali asendajaks olnud Danilo müüdi suvel suure summa eest Manchester City'sse ja ühtegi uut meest sellele positsioonile ei ostetud.

Carvajali oleks võinud asendada ka Nacho, kuid tema pidi koha sisse võtma vasakkaitses. Tavapäraselt vasakkaitses tegutsev Marcelo on hädas vigastusega ning traumaga on väljas ka tema asendaja Theo Hernandez.

Nii pidigi Reali peatreener Zinedine Zidane usaldama 18-aastast Hakimit. Madridis sündinud, kuid Marakost pärit vanemate tõttu koondiste tasemel oma vanemate kodumaad esindav paremkaitsja on Reali noortesüsteemi kuulunud juba alates 2006. aastast.

Noormeest on alati andekaks peetud. Eelkõige hinnatakse tema kiirust. Nagu tõestas kohtumine Espanyoliga, siis on ta ka kaitsefaasis hea ning on võimeline jagama korralikke tsenderdusi.

“Treener helistas mulle laupäeval ning teatas, et soovib mind kohtumises kasutada,“ rääkis ta Hispaania meediale oma debüüdi kohta. “Ta ütles, et jääksin mängu jooksul rahulikuks. Mul on hea meel, et sain maailma parima klubi eest oma debüüdi teha. Ma ei unusta seda päeva kunagi.“

Kuigi Hakimi on sündinud Hispaanias, siis rahvuskoondiste tasemel esindab ta Marokot. Sealse koondise eest on ta pidanud juba 3 matši. Hispaania ajaleht AS kirjutab, et klubi sees on marokolast juba pikemat aega peetud Carvajali tulevaseks asendajaks.

“Kui Dani ei saa meeskonda aidata, siis Achraf on paremkaitsja kohal meie teiseks valikuks,“ teatas Zidane kohtumise järel.

