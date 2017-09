Kas tulevane kõige kallim jalgpallur? Reali noore ründaja väljaostusummaks on 500 miljonit eurot

Madridi Reali ridades komeedina jalgpallimaailma taevasse kerkinud 21-aastane Hispaania koondislane Marco Asensnio pikendas klubiga lepingut 2023. aastani.

2014. aastal Realile 3,9 miljonit eurot maksma läinud Asensio väljaostuklausliks on uue lepingu kohaselt ulmelised 500 miljonit eurot. Mängijate väljaostusummad on viimasel ajal märgatavalt tõusnud ning selle põhjuseks on ilmselgelt suvine tehing, kus PSG tasus Neymari väljaostuklausliks olnud 222 miljonit eurot ning tehing oligi tehtud.

Lisaks pikendas Real lepingut ka 24-aastase Prantsusmaa koondise keskkaitsja Raphael Varanega. Varane uus kontraht hoiab teda klubis 2022. aastani.

Real on hiljuti lepingut pikendanud ka Karim Benzema, Marcelo, Sergio Ramose ja Iscoga.