Kas tõesti? Liverpooli suurim väravakütt siirdub suvel Madridi Reali?

FC Liverpooli jalgpallimeeskond alles kaotas Philippe Coutinho FC Barcelonale, kuid juba kirjutab Hispaania meedia, et suvel siirdub järgmine Liverpooli tähtmängija Hispaaniasse. Seekord peaks nende teadetel klubi vahetamas olema Liverpooli selle hooaja suurim väravakütt Mohamed Salah ja sihtkohaks peaks kujunema Madridi Real.

25-aastane Salah on sel hooajal pidanud Liverpooli eest kõikide sarjade peale 30 mängu ning selle ajaga on ta kirja saanud 24 väravat.

Egiptuse Jalgpalli Liidu president Hany Amo Rida on Hispaania meedias avaldanud, et jalgpallimaailma kõige kuulsam egiptlane ehk Salah siirdub suvel Reali.

“Madridi Real teeb suvel pakkumise ja üleminek saab seejärel kiirelt tehtud,“ teatas Egiptuse Jalgpalli Liidu boss. “See on suurepärane Egiptuse jalgpallile. See on suurepärane kogu Egiptuse riigile.“

Diario Gol on seepeale avaldanud, et Salah agent Ramy Abbas Issa on juba kohtunud ka Reali presidendi Florentino Pereziga. Kui Diario Gol avaldab, et Real pakub ründava mängija eest 70 miljonit eurot, siis üldise arvamuse kohaselt tuleb Salah eest maksta vähemalt üle 100 miljoni euro. Salah leping Liverpooliga kehtib veel neli ja pool aastat.