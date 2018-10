Kas thomas-müllerlik väravavaist päästab Eesti pikas plaanis väravapõuast?

Eesti jalgpallikoondis on ajaloo jooksul olnud ikka hädas väravate löömisega. Loomulikult on olnud helgemaid ajajärke, kuid praegu ollakse jällegi üsna nukras seisus. Sel aastal on peetud kaheksa kohtumist ja kirja saadud neli tabamust. Väravad on jäänud löömata mõlemas Rahvuste liiga matšis.

Tulevikku vaadates võiks edaspidi skooritegemist oodata 22-aastaselt ründajalt Rauno Sappinenilt. Senise karjääri jooksul peamiselt Eesti liigas vastaste väravaid kuumaks kütnud Sappinen on sel aastal saanud esimest korda oma oskusi proovida välisklubis. Esimene käik Belgiasse ebaõnnestus täielikult, kuid nüüd Hollandis on hakanud asjad sujuma.