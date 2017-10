Kas Saksamaa kõige vihatuma klubi edulugu jätkub?

Fööniksina tuhast tõusnud Leipzigi jalgpalliklubi äärmiselt vastuoluline edulugu võib täna saada uue ja vägeva peatüki, sest DfB Pokali 1/16-finaalis võõrustatakse ei kedagi teist kui Müncheni Bayernit.

Intriigi on siin meeletult, ajab üle ääre. Vastamisi lähevad Saksamaa jalgpalli musternäidis, pika ajaloo ja traditsioonidega hegemoonitsev Bayern ja Leipzig, kelle edu seisab puhtalt ühe kompanii jätkuvate meeletute rahasüstide toel ja kelle tõus tippu on kõike muud kui Saksamaa jalgpallile kohane.

Ja seal, kus on ootamatu edulugu, seal on ka palju viltuvaatajaid ja mitte ainult – otsesõnu vihkavad seda va pagana RB Leipzigit peaaegu kõik, kel Saksa jalgpall vähegi korda läheb. See on nüüd juba suisa epideemia.

Aga miks? Suhteliselt lihtne – kui peaasjalikult kõik Saksa tippklubid on pikkade traditsioonidega, hoitakse kõrgel identiteeti ja väga arvestatakse fännidega, siis Leipzigil käivad asjad teistmoodi. Ühel kenal päeval seitse aastat tagasi võttis energiajoogi superbrändi Red Bulli boss kätte ja ostis klubi ära ning avas rahakraanid. Leipzig kerkis müstilise kiiruse – viie hooaja Saksamaa vuti viiendalt liigatasemelt bundesligasse ja sai mullu juba 2. koha!

See võiks ju kõlada nagu Tuhkatriinu-lugu, aga Leipzigi puhul mitte, sest pehmelt öeldes ei hoolita kõigest sellest, mis on Saksa vuti jaoks olnud aastaid püha. Eelkõige just fännide sõnaõiguse poolest. Leipzigi (ja ka Red Bulli) omanik Dietrich Mateschitz on ajanud klubiliikme maksu nii kõrgeks, et seal on vaid paarkümmend liiget võrreldes teiste klubide tuhandetega. Ühe kavala nõksu tegi Mateschitz veel, mis paljudel on „harja punaseks ajanud“. Nimelt keelati klubi nime ametliku sponsori järgi nimetada, aga siis pandi selleks RasenBall Sport ehk RB! Red Bull ...

Teised klubid on mitmel ja peab tunnistama, et üsna jõhkral moel Leipzigi vastu oma meelestatust näidanud. Näiteks Aue on võrrelnud Mateschitzi Hitleriga ja klubi fänne natsidena, Berlini Unioni klubi avaldas enne kohtumist Leipzigiga vastasklubi viisakalt tutvustava jutu asemel hoopis artikli härgade kasvatamisest ning Dreseni Dynamo fännisektorist lendas enne mängu Leipzigi vastu väljakule mitu härjapead. Neid näiteid on veel.

Mateschitz on mitmel korral otse välja öelnud, et tahab lõpetada Bayerni lõpmatuna näiva võidukäigu ja viia Leipzig bundesliga tiitlini. See ei sugugi võimatuna. Ja hästi magus oleks esialgu võit karikasarjas.

Leipzigi ja Müncheni Bayerni kohtumist näeb täna algusega kell 21.40 voogedastusteenusega Viaplay, mängu kommenteerib Indrek Petersoo.