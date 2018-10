Kas nüüd on kõik? Madridi Real kaotas jälle

Liigatabelis on Real kukkumas juba tabeli keskele, enamus 9. vooru kohtumisi on pidamata ja paljud meeskonnad teenivad veel punktilisa.

Tänane 1:2 allajäämine koduväljakul Valencia Levantele võib tähendada hundipassi peatreenerile Julen Lopeteguile. Hispaania liiga viimasest neljast voorust on teenitud vaid üks punkt. Sellise suurklubi jaoks lubamatu.

Levante vastu jäädi 0:2 kaotusseisu juba 13. minutiks, Marcelo lõi Reali auvärava 72. minutil. Sellega lõppes Reali rekordiline väravapõud, mis kestis tervelt 465 minutit!

Tänavu juunis suure skandaaliga (toim. - vahetult enne MM-i pidi lahkuma Hispaania koondise peatreeneri toolilt) Reali peatreeneriks saanud Lopetegui pole meeskonda ühtseks löögirusikaks vormida suutnud. Mäletatavasti kaotas Real hooaja eel ka Tallinnas peetud UEFA Superkarika mängu Madridi Atleticole 2:4.

