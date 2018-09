Kas Madridi Real palkab Neymari, Kylian Mbappe või mõlemad?

Läbi aegade kõige kallimate mängijate nimekirjas on Neymar 222 miljoni euroga esikohal ning Mbappe on 135 miljoni euroga teine. Nüüd usutakse, et Real teeb järgmisel suvel mõlema mängija soetamiseks pakkumise.

Reali fännid sooviksid eelkõige tiimis näha 19-aastast Mbapped. Samas eelistaks Madridi klubi juhtkond 26-aastast Neymari, kuna brasiillasel on suurem turunduslik potentsiaal.

Lisaks näebki Reali president Florentino Perez just Neymaris ainsat meest, kes suudaks igas aspektis asendada võistkonnast lahkunud Cristiano Ronaldot.

Tõenäolisemaks peetakse praeguse seisuga Neymari hankimist. Seda peamiselt põhjusel, et Mbappe näitas end MM-il suurepärasest küljest ja PSG on eelkõige huvitatud kodumaise staari endale hoidmisest.

Hispaania ajaleht Diario AS korraldas alles hiljuti küsitluse, et kumma mehe peaks Real ostma. Koguni 89 protsenti hääletajatest eelistas ka Mbapped. Neymar ei ole Madridi fännide soosingus, kuna tegemist on endise FC Barcelona mängumehega.