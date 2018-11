Kas klubijalgpall saab senisel kujul lõpu ja ees ootab megaklubide Superliiga?

Mitu aastat on jalgpallimaailmas ringelnud spekulatsioonid, et suured Euroopa vutitiimid teevad uue liiga. Niimoodi soovitakse end lahti haakida Euroopa jalgpalli liidust UEFA ja hakata senisest veelgi rohkem raha teenima. Suures plaanis on sisuliselt eeskujuks korvpalli Euroliiga.

UEFA on suurklubidest ilma jäämist ikka peljanud ja nii proovitakse neid moosida. Alates tänavusest Meistrite liiga hooajast lubati tipptiimidele rohkem raha ja nende liigade võistkondadele jagati põhihooajale rohkem garanteeritud kohti. Praegune kokkulepe kehtib 2020/21. hooaja lõpuni. Nagu Saksamaa väljaandele Der Spiegel jõudnud salajased e-kirjad tõendavad, siis jahivad suurklubid aga endiselt veelgi priskemat raha ja Superliiga loomise idee on vägagi aktuaalne.