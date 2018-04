Kas Diego Simeone poja kübaratrikk pikendab Napoli 28 aasta pikkust ootust veelgi?

Selle kaotusega muutusid Napoli tiitlilootused üsnagi hapraks. Napoli võitis Itaalia kõrgliiga viimati 28 aastat tagasi ehk hooajal 1989/90. Juventus on tulnud Itaalia meistriks viimasel kuuel hooajal. Kui Napolil on kokku 2 tiitlit, siis Juventusel on 33 Itaalia meistritiitlit.

Kolm vooru enne hooaja lõppu on Juventusel 88, Napolil 84, Rooma Laziol 70, AS Romal 70, Milano Interil 66 ja Atalantal 58 punkti. Fiorentina on 54 silmaga 9. kohal.

Loe veel