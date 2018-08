Karol Mets valiti Hollandi kõrgliiga vooru sümboolsesse koosseisu

Karol Mets aitas koduklubi 3:0 võidule De Graafschapi üle, kui lõi kohtumises värava, mis oli ühtlasi tema karjääri esimeseks väravaks Hollandi kõrgliigas.

Lisaks Metsale olid Breda mängijatest sümboolses koosseisus veel poolkaitsjad Mikhail Rosheuvel ja Gianluca Nijholt. NAC Breda on Hollandi liigas kogunud kahest voorust kolm punkti ja jagab 18 võistkonna seas 11. kohta.

Järgmises voorus minnakse vastamisi 15. kohal asuva Excelsioriga.

🇳🇱 Eredivisie Team of the Week -- @Feyenoord striker @Persie_Official is the ⭐️ man in this XI after scoring one and assisting another in a 3-0 win over Excelsiorhttps://t.co/8tcUCizuqB pic.twitter.com/dWgA3LY6m8