Karol Mets: Robin van Persie võib ju 35 olla, aga kohati kaob ta ikka vaateväljast

35-aastane van Persie naasis Feyenoordi tänavu jaanuaris ja on Hollandi kõrgliigas löönud värava keskmiselt iga 83 minuti järel. Karjääri kõrgaastad Arsenalis ja Manchester Unitedis veetnud mehe klassiga puutusid kokku ka Breda mehed. "Robin van Persie võib ju 35-aastane olla, aga on endiselt maailmaklassist," tõdes Mets sotsiaalmeedias. "Tema liikumised on nii kavalad ja kiired, et kohati ta lihtsalt kaob su vaateväljast," vahendab Soccernet.

Bredale meisterdas van Persie neljast väravast kolm - esimese puhul liikus ta kavalalt Breda kapteni, Metsa keskkaitsepartneri Menno Kochi selja taha; teise eel kadus ära Metsa selja tagant ja kolmanda puhul rebis nurgalöögiolukorras Metsast siksakitades lahti.