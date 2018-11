Karm karistus õhus: Neymar võib vanade pattude eest minna kuueks aastaks vangi

Hispaanias on jätkuvalt uurimise all Neymari 2013. aasta klubivahetus, kui ta siirdus Brasiilia suurklubi Santose ridadest FC Barcelonasse.

“Meieni jõudnud andmete põhjal võib teda oodata nelja kuni kuue aasta pikkune vanglakaristus,“ teatas kohtunik Jose Maria Vazquez Honrubia AFP-le.

Neymarit, tema isa, Barcelona presidenti Josep Maria Bartomeud, viimase eelkäijat Sandro Roselli ja Santose endist presidenti Odilio Rodrigues Filhot süüdistatakse kõiki korruptsioonis. Väidetavalt sahkerdati 2013. aasta klubivahetuse juures rahadega ning kasu said kõik eelpool nimetatud inimesed.

Uurimine sai alguse pärast Brasiilia firma DIS kaebust. Nimelt kuulusid neile osaliselt Neymari õigused ehk nemad pidid saama ka tema klubivahetusest rahalist kasu. Raha saadi, kuid selgus, et oleksid pidanud saama rohkem.

Neymar vahetas klubi 2013. aasta mais ja esialgsetel andmetel oli ülemineku suuruseks 57,1 miljonit eurot. Barcelona ja Santos ei avaldanud aga tehingu üksikasju.

Nimetatud 57,1 miljonist läks 40 miljonit Neymari vanematele ning 17,1 miljonit Santosele.

2014. aasta jaanuaris hakkasid Madridi prokurörid üleminekut uurima ja selgus, et tegelikult maksis FC Barcelona ülemineku eest 86,2 miljonit eurot. DIS sai Santose 17,1 miljonist esialgu endale 6 miljonit eurot. DIS uskus, et tegelikult vahetas omanikku suurem summa ja sellisel juhul on ka neil õigus suuremale summale.

Nagu nüüdseks on selgunud, siis DIS saigi petta ja edasi on oodata karistusi.