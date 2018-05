Juventust troonilt tõugata sooviv Napoli palkas peatreeneriks legendaarse Carlo Ancelotti

Itaalia jalgpallimeistrivõistluste viimaste aastate valitseja Torino Juventuse suurimaks konkurendiks olev Napoli loodab järgmisel hooajal Juventuse valitsemisaja lõpetada. Eesmärgi saavutamiseks palgati juhendajaks Carlo Ancelotti.

Ancelotti asendab Maurizio Sarrit, kes viis oma kolme ametis oldud aasta jooksul Napoli kahel korral Serie A-s teiseks ja korra kolmandaks.

Napoli andis enda kodulehel teada, et Ancelottiga sõlmiti kolme aasta pikkune leping.

Ancelotti on varasemalt olnud Juventuse, AC Milani, Londoni Chelsea, PSG, Madridi Reali ja Müncheni Bayerni juhendajaks.

Ancelotti on võitnud Milaniga kahel korral Meistrite liiga ning ühe korra on ta sama sarja võitnud ka Realiga. Peatreenerina on ta võitnud nii Itaalia, Inglismaa, Prantsusmaa kui ka Saksamaa meistritiitli.