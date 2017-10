Juventusel jäi 97. minutil tähtis penalti realiseerima, Napoli jätkab võimsalt

Itaalia jalgpallimeistrivõistlustel jätkab liidrina Napoli, kes viimati alistas võõrsil 1:0 AS Roma. Kohtumise ainsa värava lõi matši 20. minutil Lorenzo Insigne.

Napoli on alustanud hooaega suurepäraselt ning seni on võidetud kõik kaheksa Seria A matši.

Viimaste hooaega valitseja Torino Juventus pidi samal ajal vastu võtma valusa kaotuse, kui koduväljakul jäädi 1:2 alla Rooma Laziole.

Juventus asus küll 23. minutil Douglas Costa väravast juhtima, kuid Ciro Immobile tabamused 47. ja 54. minutil tõid võidu Laziole. Juventusel oli võimalik ka mäng viigistada, kuid kohtumise seitsmendal üleminutil (97. minutil) ei suutnud penaltit realiseerida Paulo Dybala.

Napoli hoiab turniiritabelis 24 punktiga kindlalt liidrikohta. Täna AC Milaniga kohtuv Milano Inter on 19 silmaga teine. Kolmas on Lazio 19ga ning neljandal positsioonil oleval Juventusel on samuti 19 silma.

Väravaküttide edetabelis on 11 tabamusega esimene Immobile. Seekord penalti realiseerimata jätnud Dybala on 10 väravaga teine.