Juventuse peatreener avalikustas, miks Ronaldo puudus FIFA auhinnagalalt

Ronaldo kandideeris koos Mohamed Salahi (Liverpool) ja endise tiimikaaslase Luka Modriciga (Madridi Real) FIFA 2017/18 hooaja parimaks jalgpalluriks. Selle auhinna pälvis esmakordselt 33-aastane Modric.

"Meil on kahju, et ta (Ronaldo) ei saanud tseremooniale lennata, kuid juba homme me mängime Itaalia meistrivõistlustel. Ta pidi selleks mänguks valmistuma," selgitas Allegri Ronaldo puudumist, kirjutab ajaleht Marca.

Juventuse boss lisas, et tal oli auhinnagalal eriti hea meel Prantsusmaa koondise juhendaja Didier Deschampsi üle, kes valiti maailma parimaks treeneriks: "Deschamps vääris seda auhinda."

Lisaks Ronaldole puudus galalt ka Barcelona tähtmängija Lionel Messi, kes pääses koos Ronaldoga hooaja sümboolsesse koondisse.

Itaalia meistriliigat viie järjestikuse võiduga alustanud Juventus võõrustab homme õhtul Bologna meeskonda.