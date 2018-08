Juventuse mängija avaldas, mis teda Cristiano Ronaldoga koos treenimise juures kõige rohkem imestama paneb

"Temaga on täiesti võimatu sama palju treenida. Kui me trenni jõuame, on ta juba seal, kui me ära läheme, jääb ta trenni edasi," imestas brasiillane. "Ma pole mitte kunagi varem sellist mängijat näinud."

Hiljuti avaldati, et Juventuse arstid leidsid, et 33-aastase Ronaldo keha meenutab pigem 20-aastase sportlase oma. Nimelt on tal konkurentides märksa väiksem rasvaprotsent (7%), lihasmass moodustab aga tema kehast lausa 50%.