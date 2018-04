Juventus pööras viimastel minutitel Interi vastu kaotusseisu võiduks, Napolil olid juba lootused üleval

Itaalia jalgpallimeistrivõistlustel pidasid 35. vooru keskses kohtumises maha tõelise põnevusduelli Milano Inter ja Torino Juventus. Juventus teenis tänu kohtumise lõpus löödud väravatele 3:2 võidu.

Juventus asus mängu juhtima 13. minutil, kui tabamuseni jõudis Douglas Costa. Kuigi Inter jäi 18. minutil Matias Vecino eemaldamise järel vähemusse, siis avapoolajal rohkem väravaid ei löödud.

Teisel poolajal asus esmalt skoori tegema vähemusse jäänud Inter. 52. minutil tõi tabloole viigi Mauro Icardi ning 65. minutil asusid võõrsustajad Andrea Barzagli omaväravast juhtima.

Kohtumise lõpp kuulus aga Juventusele, kui esmalt tõi 87. minutil tabloole viigi Milan Škriniari omavärav ning 89. minutil tõi külalistele võidu Gonzalo Higuain.

Juventuse tiitlilootustele oli see võit suureks boonuseks. Kolm kohtumist enne hooaja lõppu ollakse 88 silmaga tabeliliidrid. Nende lähimaks jälitajaks on Napoli 84 punktiga, kuid neil on üks matš vähem peetud. Juventuse punktide kaotamise korral oleks võinud Napoli pühapäeval ise tabeliliidriks tõusta. Lõuna-Itaalia suurklubi sõidab nädala viimasel päeval külla Fiorentinale.