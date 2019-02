Juventus plaanib Ronaldo rõõmustamiseks kolme mängija ostmist

Ronaldo esimeseks valikuks oleks Isco, kes on tema endine tiimikaaslane Madridi Realist. Kuna Hispaania koondise poolkaitsja ei kuulu Reali uue peatreeneri Santiago Solari lemmikute hulka, võib Isco liitumine Juventusega olla vägagi tõenäoline. Samas peab Itaalia meistermeeskond arvestama vähemalt kolme tõsise konkurendida, sest nii Chelsea, Arsenal kui Liverpool on samuti Iscost huvitatud.

Teise nimena käis Tuttosport välja vasakkaitsja Marcelo, kes on samuti Reali mängumees. Pole saladus, et just brasiillasest äärekaitsja oli Ronaldo üks parimaid sõpru Madridi tippklubis. Kui Marcelo tõesti suvel Torinosse kolib, tuleks Juventusel ilmselt Alex Sandro maha müüa.

Kolmandaks soovib Juventus Ronaldole rõõmu valmistada James Rodriguezi palkamisega, kellel saab läbi kaheaastane laenuleping Müncheni Bayerniga. Saksamaa meister on juba teada andnud, et nad ei kavatse Kolumbia koondise staari endale päriseks osta ja mees naaseb Reali.

Juventus sammub hetkel kindlalt oma kaheksanda järjestikuse Itaalia meistritiitli suunas, juhtides Serie A-d Napoli ees juba üheksa punktiga. Klubi suurim väravakütt on mõistagi Ronaldo, kes on löönud 19 väravat.