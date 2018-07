Jutt kisub aina tõsisemaks: Cristiano Ronaldo on teel Torino Juventusesse!

Cristiano Ronaldo koos Portugali koondisega Venemaalt lahkumas. Foto: VASILY MAXIMOV, AFP/Scanpix

Juba mitu päeva on Itaalia meedias ringi liikunud jutt, et viiekordne maailma parim jalgpallur Cristiano Ronaldo liitub Torino Juventusega. Nüüd on teema üles võtnud ka Hispaania meedia. Üllatuslikult on asjast kirjutanud ka Reali klubiga lähedastes sidemetes olev ajaleht Marca, kelle teatel on samuti klubivahetus võimalik.