Jürgen Klopp kommenteeris Neymari võimalikku PSG-sse siirdumist: see tehing oleks totaalselt teiselt planeedilt!

Viimastel päevadel on üha hoogu juurde saanud kuuldused, mis viivad Brasiilia superstaari Neymari 222 miljoni euro eest Pariisi Saint-Germaini ridadesse. Oma arvamuse selle kohta on avaldanud ka Ragnar Klavani koduklubi Liverpooli loots Jürgen Klopp.

Liverpool jälgib Neymari saagat pingsalt, sest omal moel mõjutab see neidki: kui brasiillane tõepoolest klubi vahetab, tuleks Barcelona kindlasti veel jõulisemalt Liverpooli tähte Philippe Coutinhot jahtima.

Klopp rõhutas Liverpool Echole, et Coutinho pole müügiks, kuid andis mõista, et Neymari tehing võib asju ka suures plaanis muuta.

"Praegu liigub igasuguseid kuulujutte, Coutinho asi on vaid üks neist," sõnas Klopp. "Kui Neymari liikumine ei ole tõepoolest ainult kuuldus, siis - uhh, see on veel enam kui lihtsalt järgmine tase. See ei oleks enam sellelt planeedilt.

Tõesti? 222 miljonit eurot? Ma ei suuda uskuda, et midagi sellist juhtuda võiks. Aga kui see tõesti nii läheb, muudab see tegelikult kõike."