Manchester United ei ole alates 2013. aastast olnud enam sama meeskond mis varem. Aastatel 1986–2013 Unitedit juhendanud Sir Alex Ferguson jättis endast maha nii suured saapad, et nendele ei ole viie aastaga suudetud leida väärilist täitjat. Proovida on saanud David Moyes, Louis van Gaalja José Mourinho. Põrunud on nad tegelikult kõik. Mourinho juhendajaks olemise perioodi nimetatakse tagantjärele isegi piinlikuks.