Jose Mourinho pole rahul Manchester Unitedi olukorraga: me pole meeskond, vaid grupp mängijaid

Inglismaa suurklubi Manchester Unitedi hooajaeelne ettevalmistus pole sujunud peatreener Jose Mourinho jaoks soovitud teed pidi.

Manchester United pidas läinud öösel USA-s sõpruskohtumise kohaliku meeskonna San Jose Earthquakes'iga ning ei suutnud enamat väravateta viigist.

Mitmed tähtmängijad nagu Romelu Lukaku, Paul Pogba, Jesse Lingard ja Marcus Rashford on klubi juurest puudu, kuna puhkavad veel jalgpalli MM-ist.

"Me pole ühtne meeskond, vaid grupp mängijaid erinevatest tiimidest," sõnas Mourinho pärast kohtumist. "Osad on esindusmeeskonna mängijad, ühed kuuluvad U23 meeskonda, mõned tulevad laenult ja teised lähevad laenule. Meil pole meeskonda, et mängida paremini, kui seda eile tegime."

Manchester Unitedi jaoks oli San Jose Earthquakes'iga kohtumine teiseks kontrollmänguks sellel suvel. Esimeses mängus lepiti 1:1 viiki Mehhiko klubi Club Americaga.