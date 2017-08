Jose Mourinho: 222 miljonit Neymari eest ei ole palju

Manchester Unitedi peatreener Jose Mourinho ei pea Pariisi Saint-Germainile 222 miljonit maksma minevat Neymari kalliks mängijaks. Küll aga muretseb ta sellepärast, et brasiillase tuules võivad hakata kasvama ka mitte nii kvaliteetsete mängijate üleminekusummad.

Mourinho enda käe all mängib 100 miljonit eurot maksma läinud Paul Pogba, kes toodi mullu suvel Unitedisse Torino Juventusest.

"Kui me maksime selle summa Pauli eest, siis ma ütlesin, et see pole kallis. Kallid on need mängijad, kes on pääsenud teatud tasemele ilma teatud kvaliteedita," rääkis portugallane Dublinis pärast 2:1 võidu Samdoria üle.

"Ma usun, et Neymariga on samamoodi. Ma ei pea teda kalliks. 200 miljonit naela ei ole tema eest palju. Küll aga on ta kallis selles mõttes, et nüüd hakkab tulema rohkem mängijaid hinnasildiga 80 miljonit ja 60 miljonit naela. Ning ma arvan, et just see on probleem."

"Neymar on üks maailma parimaid mängijad, kellel on väga tugev reklaamiväärtus ning PSG on kindlasti selle peale mõelnud. Seega ma ei arva, et probleem on Neymaris, vaid hoopis selles, milliseid tagajärgi ta kaasa toob."