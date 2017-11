Jõhkrad numbrid: Neymar teenib sama palju kui maailma tippliigade 1700 naisjalgpallurit kokku

Brasiilia jalgpallitäht Neymar teenib PSG klubis sama suurt palka kui maailma tippliigade 1693 naisjalgpallurit kokku.

Neymari teenistus ulatub Prantsuse tippklubis 36,7 miljoni euroni aastas. Tema palka võrreldi Prantsusmaa, Saksamaa, Inglismaa, USA, Rootsi, Austraalia ja Mehhiko liigades mängivate naisjalgpallurite sissetulekutega. Seejuures võeti Neymari puhul arvesse vaid ametlik palganumber, jättes reklaamilepingutega lisanduvad miljonid kõrvale.

Ajalehe The Guardian andmetel on näiteks Prantsusmaa naiste jalgpalliliiga mängijate keskmine aastapalk 42 500 eurot, kusjuures selles liigas on Euroopa kõrgeimad sissetulekud.

25-aastane Neymar siirdus PSG-sse sel suvel Barcelonast maailmarekordilise 222 miljoni euro eest. Prantsuse meedia on kirjutanud, et Neymar üürib Pariisis maja, mille rent on koguni 14 000 eurot päevas.