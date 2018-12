Jalgpallilegendi poeg läheb jaanuaris PSG-st laenule

Weah noorem, kes on sündinud ja üles kasvanud New Yorgis, on USA kodanik. Alates 2014. aastast kuulub ta PSG noortesüsteemi ja tänavu tegi ta klubi esindusmeeskonnas oma esimesed ametlikud mängud.

Noor ründetalent on juba esindanud ka USA rahvuskoondist ning saanud korra jala valgeks.

PSG-s ei ole aga lihtne pildile tõusta. Ründeliinis on ees sellised maailmanimed - Neymar, Kylian Mbappe ja Edinson Cavani. Aga mängida oleks vaja ja nii leiti Weah'le väljund Briti saartel.

Georghe Weah valiti 1995. aastal parimaks Euroopa mänginud jalgpalluriks. Ta edestas Ballon d'Or küsitlusel Jürgen Klinsmanni ja Jari Litmaneni. Aafrika parimaks jalgpalluriks nimetati Weah kolmel korral (1989, 1994, 1995).