Jalgpallilegend plaanis oma karjääri viimases mängus eksida penalitga?

Francesco Totti plaanis oma viimases liigamängus AS Roma eest lüüa mööda penalti, et tänada fänne, väidab itaallase tiimikaaslane Juan Jesus.

Nimelt väidab brasiillane, et Totti tahtis lüüa palli rahva hulka, et austada toetajaid, kes teda jälginud alates aastast 1992. Kuid unistus ei läinud täide, sest kohtunik ei andnud AS Roma meeskonnale penaltit.

Kuid sellised kuulujutud tunduvad ebatõesed, sest Totti koduklubi vajas mängust võitu, et lõpetada hooaeg teisena ja saada pilet automaatselt Meistrite liiga grupifaasi. Kohtumine Genoaga lõppes Roma õnneks 3:2 ja Totti sai minna rahulikult pensionile.