Jalgpallilegend: Manchester United võiks Mourinho asendada Liverpooli ekstreeneriga

Sellise võimaluse pakkus välja Inglismaa jalgpallilegend Chris Waddle, kes kardab, et tema endine koduklubi Newcastle United võib Benitezist ilma jääda.

Kuigi meedia on spekuleerinud rohkem Zinedine Zidane`ja Antonio Conte nimedega, pakub Waddle ManUtdi uueks peatreeneriks just Benitezit.

"Ma arvan, et Rafa Benitez peaks olema tõsine kandidaat Jose Mourinho asendajana Manchester Unitedis,” sõnas Waddle SportingBet-ile.

“Ta on kindlasti piisavalt heal tasemel ning tal on suurte klubide juhendamise ja eurosarjade võitmise kogemus. Manchester United ei pruugi teda Liverpooliga seotud ajaloo tõttu kandidaadiks pidada, kuid pole kahtlustki, et ta oleks neile hea valik," arutles Waddle.

Benitez juhtis Liverpooli 2005. aastal UEFA Meistrite liiga võitjaks ja Chelsea 2013. aastal Euroopa liiga võitjaks. Tippklubidest on ta juhendanud ka Madridi Reali, Valenciat, Milano Interit ja Napolit.