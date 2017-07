Jalgpalliga lõpparve teinud, kuid ümber otsustanud Itaalia koondislane otsustas siiski pensionile jääda

Madridi Realis ja Milano Interis mänginud Antonio Cassano teatas nädal tagasi, et otsustas lahkuda uuest klubist Hellas Veronast ning lõpetab ka jalgpalli mängimise. Vaid mõni tund hiljem otsustas ta ümber, kuid nüüd on ta seda meelt, et peaks ikkagi putsad varna riputama.

Kõigest kaks nädalat tagasi Hellasega liitunud itaallane on jõudnud selle aja jooksul juba kaks korda pensionile minna, kuid tundub, et viimane otsus on siiski lõplik. "Vaatamata sellele, et ta on füüsiliselt ja atleetlikult väga hea, tal peas kõik korras ning ta lahkub," ütles Hellas Verona president Maurizio Setti The Guardianile.

"Tema tujud on koguaeg üles ja alla, üks hetk ta räägib ja siis ta on vait. Muidugi on sellest kahju, sest ta professionaalses mõttes tegi ta kõike hästi," lisas ta.

Cassano kirjutas samal teemal ka sotsiaalmeedias, kus ta algselt teatas, et lahkub lihtsalt Hellasest ning jätkab jalgpalliga, kuid hiljem väitis, et ta naine kirjutas valesti ja ta teebki mänguga lõpparve.