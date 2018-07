Jalgpalliekspert: Manchester United ja PSG loobusid Ronaldo ostmisest

Hispaania jalgpalli eksperdi Guillem Balague` sõnul soovis Cristiano Ronaldot Madridi Realist osta vaid Torino Juventus.

Nii Real kui Juventus avalikustasid eile õhtul, et on Ronaldo üleminekus kokkuleppele jõudnud ning portugallane siirdub Itaalia meistermeeskonda 105 miljoni euro eest.

Balague` andmetel oli Realil laual vaid Juventuse pakkumine. "Juventus oli ainus, kes Realile pakkumise tegi. Ainus. Ükski teine klubi ei sekkunud," teatas Balague` oma YouTube`i kanalil.

"Ka PSG ja Manchester United ütlesid nii eelmisel kui sel suvel ei. Sellele on mitu põhjust, näiteks oleks see klubi finantspoliitika pea peale pööranud. Mõned arvutused näitavad, et Juventusele läheb Ronaldo koos üleminkusumma ja palkadega maksma lausa 400 miljonit eurot," lisas tunnustatud ekspert.

Miks Ronaldo Realist lahkus? "Ta tundis, et ei saanud kunagi Realist seda armastust, mida vääris. Klubi president Florentino Perez ei öelnud kõigele jah, mida Ronaldo küsis. Viimase 12 kuu jooksul muutus olukord juba päris pingeliseks," lahkas Balague klubivahetuse tagamaid.