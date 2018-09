Itaalia vutilegend meenutas kentsakat vahejuhtumit: põgenesin hullunud fännide eest üle kloostri müüri, kuid sattusin taas fänni otsa

Terve oma profikarjääri AS Romas mänginud ja 23 hooaja jooksul 307 väravat löönud Totti tunnistas, et poolehoidjad pole teda siiani rahule jätnud.

"Ma arvasin, et pärast karjääri lõppu muutub midagi, aga inimesed soovivad pidevalt koos minuga pilti teha ja autogrammi saada," rääkis 41-aastane Totti.

Itaallane meenutas seejärel üht värvikat vahejuhtumit aastate tagant. "Mäletan, kuidas me olime nädal pärast meistritiitli võitmist ühes restoranis ja seal oli ka palju Roma poolehoidjaid. Inimesed nägid mind ja ainus viis, kuidas põgeneda, oli ronida üle kloostri müüri. Ma tegingi seda," meenutas Totti ja lisas: "Seal nägin pimeduses ühte laternaga meest, see oli munk, kes küsis minult, mida ma siin teen. Ta aitas mind väravani ja palus tänutäheks, et me koos pilti teeks."