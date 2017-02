Itaalia kollases meedias on puhkenud kummaline skandaal, sest keegi ei tea enam, kas itaallannast pornostaar Paola Saulino lubas Napoli jalgpalluritele suuseksi või mitte.

Nädala alguses kirjutasid Itaalia kõmulehed, et Saulino andis oma lemmikklubi Napoli mängijatele lubaduse, et kui nad suudavad tänavu Meistrite liiga võita, pakub ta kõigile meeskonnaliikmetele suuseksi.

Eile lükkas itaallanna need väited ümber. "Ma pole kunagi midagi sellist öelnud ja sellekohast intervjuud ma pole ka andnud," teatas Saulino sotsiaalmeedias, kirjutab Iltalehti.

Tegelikult polegi sellel kõigel suurt tähtsust, sest Napoli võimalused Meistrite liigat võita said juba üleeile suure tagasilöögi, kui kaheksandikfinaali avamäng kaotati võõrsil Madridi Realile eduseisust 1:3.

Kuna aga Saulino on ka varem sarnaseid lubadusi välja käinud, siis on Itaalia meedia segaduses. Alles eelmise aasta lõpus teatas 27-aastane itaallanna, et teeb suuseksi kõigile meestele, kes Itaalia referendumil "ei" ütlevad. Lõpuks toetas referendumi läbikukutamist 57% hääletanutest ehk pisut üle 19 miljoni inimese. Ajalehe Daily Star andmetel kavatseb itaallanna lubadust pidada ning pornostaari sõnul on ta tänaseks 400 referendumil "ei" öelnud mehe ees juba oma lubaduse täitnud.