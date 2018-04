Itaalia meedia: FC Liverpool toob Coutinho asendajaks Juventuse ässa Dybala

24-aastane Dybala mängib Liverpoolis kolmandat hooaega ning selle aja jooksul on ta pidanud klubi eest 132 mängu ja löönud 67 väravat. Eelnevalt pallis ta Palermos, kelle eest ta pidas 93 mängu ja lõi 21 väravat. Argentina koondist on Dybala esindanud 12 korda, kuid seal on väravad löömata.

Loe veel