Itaalia meedia: Arsene Wengerist võib saada AC Milani peatreener

Järgmisel nädalal asub endine Londoni Arsenali tegevdirektor Ivan Gazidis AC Milanis tööle samale positsioonile. Itaalia väljaande Repubclica teatel on Gazidise esimeseks eesmärgiks vallandada Gennaro Gattuso, et tuua tema asemele Wenger.

Gattuse on pärast Milani kehva starti langenud suure surve alla. Milan asub Itaalia kõrgliigas alles 12. kohal.

Gazidis ja Wenger töötasid Arsenalis koos 10 aastat. Hiljuti avaldas Wenger, et on valmis naasma peatreeneri ametisse ning lisas, et plaanib tööle hakata 2019. aasta jaanuaris.