Itaalia jalgpalliliit asus uurima tippklubi fännide käitumist, kes soovivad osa tribüünist naistele keelata

Nimelt ringles nädalavahetusel hooaja avamängul Lazio fännitribüünil mitteametlik lendleht, mis kehtestas, et teatud osa staadionist on "püha paik", kuhu naistel on sissepääs keelatud.

Lendlehel paluti "naistel, abikaasadel ja tüdruksõpradel" vältida tribüünidel esimesse kümnesse ritta istumist.

Itaalia jalgpalliliit sõnas BBC Spordile, et nende prokurör on asunud vahejuhtumit uurima. Itaalia väljaanne ANSA teatas esmaspäeval, et lendlehte autorid on tuvastatud ja neile võidakse esitada süüdistus naiste diskrimineerimises.

"Me ei teadnud lendlehtedest midagi," sõnas Lazio klubi esindaja. "See oli iseseisev tegutsemine ultrafännide poolt.

Eelmisel aastal trahviti klubi pärast seda, kui nende toetajad levitasid kleepse, kus kujutati holokausti ohvrit Anne Franki Lazio linnarivaali AS Roma särgis.

Lazio kaotas hooaja avamängu Napolile 1:2.