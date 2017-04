Itaalia jalgpalliliigas võetakse uuest hooajast kasutusele videokordused

Itaalia jalgpallikohtunike kogu esimees Marcello Nicchi teatas, et alates järgmisest hooajast võetakse Itaalia Serie A-s kasutusele videokorduste süsteem.

"Uudis on see, et meil hakatakse Serie A uue hooaja avapäevast alates kasutama videoassistenti. Ootame veel heakskiitu rahvusvahelise jalgpalliliidu juhatuselt," sõnas Nicchi väljaandele La Gazzetta dello Sport.

Ühtlasi lükkas kohtunikekogu esimees ümber spekulatsioonid selle kohta, et nn videokohtunik võiks mängu vilemehele abiks olla juba tänavuses Itaalia karikafinaalis, kus kohtuvad Juventus ja Lazio.

Videokohtunik hakkab jälgima nii löödud väravate, suluseisude kui penaltide olukordi ning vaatab videkorduses üle ka punaste ja kollaste kaartide momente.