Itaalia jalgpalli säravaim noor talent vallandab oma superagendi?

Itaalia jalgpalli hetke suurim tulevikulootus, 18-aastane väravavaht Gianluigi Donnarumma võib olla vallandamas oma agenti Mino Raiolat, sest Raiola soovib teda AC Milanist lahkuma utsitada, kirjutab saapamaa meedia.

Verinoorelt suure Milani põhiväravavahiks saanud Donnarumma võitis kiirelt klubi fännide südamed, kuid need suhted on väga järsult halvemaks pööranud: nimelt soovib noormehe agent Mino Raiola, et väravavaht jätaks Milani kus see ja teine ning siirduks hoopis Madridi Reali, et üleminekutasu pealt kopsakas summa teenida.

Teiste seas ka Paul Pogbat ja Zlatan Ibrahimovići esindava Raiola ahnus on kogu Milani klubi ärevile ajanud: Donnarumma lükkas tagasi lepingupakkumise, mis tooks talle aastas sisse viis miljonit eurot. Klubi üritab mängijat ümber veenda, Raiola loodab olukorra aga ülemineku kasuks kallutada.

Kuna Donnarumma pere on säilitanud kaine mõistuse ning soovib noorpallurit Milanis jätkamas näha, võidakse olla radikaalse sammu lävel: nimelt kaalutakse Raiola vallandamist.

Kuigi Raiolal on ette näidata ka palju edulugusid, on temagi ühe tippjalgpalluri poolt varem vallandatud - mitmeid aastaid tagasi üritas ta slovakki Marek Hamšikut Napolist lahkuma panna, kuid jääda soovinud Hamšik pani hoopis agendile sule sappa.