Isco säras, Ronaldo puhkas ning Torres tõusis legendide sekka

Torrese jaoks oli tabamus ajalooline. Nimelt on ta Hispaania kõrgliigas löönud Atletico eest nüüd täpselt 100 väravat. Varasemalt on sarnase asjaga hakkama saanud neli Atletico mängumeest.

Kuus vooru enne hooaja lõppu on FC Barcelona 82 punktiga kindlaks tabeliliidriks. Teisel kohal on Madridi Atletico 71 silmaga. Kolmas on Real 67-ga ja nelnas Valencia 65-ga.

