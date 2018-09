INTERVJUU | Ragnar Klavan: kokkuvõttes raha õnnelikuks ei tee

Augusti keskpaigas tabas Eesti jalgpalliringkondi ootamatu uudis – kaks hooaega maailma tippklubis FC Liverpoolis pallinud Ragnar Klavan otsustas aasta enne lepingu lõppemist siirduda Premier League’i ühe soosiku ridadest Itaalia kõrgliiga teise poole tiimi Cagliarisse.

Esimesed nädalad Sardiinia saarel on Klavanile toonud jalgpalliväljakutelt ühe võidu ja viigi ning palju rõõmu igapäevaelus. Keskkaitsja tunnistab, et Liverpoolist lahkumine oli tema karjääri kõige raskem otsus. Teisalt oli selline samm mingis mõttes vajalik, et karjäär kestaks ehk mõne aasta kauem.